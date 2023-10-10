На Волині затримали керівника благодійного фонду
Сьогодні, 10:32
У Ковелі житомирські правоохоронці затримали керівника благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд «Україна з серцем».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Попередньо, затримання пов'язане з незаконним внесенням даних у систему «Шлях». Це дає можливість військовозобов'язаним виїжджати за кордон.
В секторі комунікації ГУНП Житомирської області ситуацію поки не коментують, однак кажуть, що такий випадок мав місце. Детальну інформацію обіцяють надати згодом.
Довідково:
За інформацією сервісу Опендатабот, благодійний фонд зареєстрований у селі Волошки Ковельського району. Керівник – Ахманов Сергій Сулейманович.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Попередньо, затримання пов'язане з незаконним внесенням даних у систему «Шлях». Це дає можливість військовозобов'язаним виїжджати за кордон.
В секторі комунікації ГУНП Житомирської області ситуацію поки не коментують, однак кажуть, що такий випадок мав місце. Детальну інформацію обіцяють надати згодом.
Довідково:
За інформацією сервісу Опендатабот, благодійний фонд зареєстрований у селі Волошки Ковельського району. Керівник – Ахманов Сергій Сулейманович.
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