Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток
Сьогодні, 11:11
Спеціальний верстат, який пришвидшує нарізання стрічок для маскувальних сіток, розробив волинянин Олександр Трачук.
Про це пише Суспільне.
Чоловік працює вчителем трудового навчання в одній зі шкіл Горохова. Як він розповів, станок виготовив власноруч.
"Тканина дуже важко ріжеться ножицями. І дивлячись, скільки часу це забирає, визріла ідея такого верстата. Використав прості леза з канцелярських ножів", — говорить Олександр Трачук.
Пристрій, який розробив вчитель, уже випробували. Верстат завезли луцьким волонтеркам з об’єднання "Павутинки", яке працює з першого дня повномасштабного вторгнення.
Як розповіла волонтерка Оксана Петрова, жінки починали плести маскувальні сітки з тканин, які приносили люди. Пізніше вироби вдосконалили.
"Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна колірна гама, неправильне плетиво. Але і дронів не було так багато тоді, можливо на той момент так було добре. Але з часом вдосконалювались, і плетиво вирівнялось", — говорить волонтерка.
Оксана Петрова говорить, що волонтерки ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом. "Цей верстат нас дуже виручить, це велика економія часу", — додала жінка.
Волонтерки показали сітку розміром 10 на 10 метрів, в її основі — пластикова садова сітка. Волонтерка Ольга Грицай каже: плели її тиждень на замовлення військових медиків.
"Ми призвичаюємось до того, що потребує наш захисник. Комусь треба на машини, комусь на танк, на окоп. На окопи беруть ниткові", — каже жінка.
Окрім маскувальних сіток, волонтерки Павутинки виготовляють також нашоломники.
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Про це пише Суспільне.
Чоловік працює вчителем трудового навчання в одній зі шкіл Горохова. Як він розповів, станок виготовив власноруч.
"Тканина дуже важко ріжеться ножицями. І дивлячись, скільки часу це забирає, визріла ідея такого верстата. Використав прості леза з канцелярських ножів", — говорить Олександр Трачук.
Пристрій, який розробив вчитель, уже випробували. Верстат завезли луцьким волонтеркам з об’єднання "Павутинки", яке працює з першого дня повномасштабного вторгнення.
Як розповіла волонтерка Оксана Петрова, жінки починали плести маскувальні сітки з тканин, які приносили люди. Пізніше вироби вдосконалили.
"Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна колірна гама, неправильне плетиво. Але і дронів не було так багато тоді, можливо на той момент так було добре. Але з часом вдосконалювались, і плетиво вирівнялось", — говорить волонтерка.
Оксана Петрова говорить, що волонтерки ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом. "Цей верстат нас дуже виручить, це велика економія часу", — додала жінка.
Волонтерки показали сітку розміром 10 на 10 метрів, в її основі — пластикова садова сітка. Волонтерка Ольга Грицай каже: плели її тиждень на замовлення військових медиків.
"Ми призвичаюємось до того, що потребує наш захисник. Комусь треба на машини, комусь на танк, на окоп. На окопи беруть ниткові", — каже жінка.
Окрім маскувальних сіток, волонтерки Павутинки виготовляють також нашоломники.
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