Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток

Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток
Спеціальний верстат, який пришвидшує нарізання стрічок для маскувальних сіток, розробив волинянин Олександр Трачук.

Про це пише Суспільне.

Чоловік працює вчителем трудового навчання в одній зі шкіл Горохова. Як він розповів, станок виготовив власноруч.

"Тканина дуже важко ріжеться ножицями. І дивлячись, скільки часу це забирає, визріла ідея такого верстата. Використав прості леза з канцелярських ножів", — говорить Олександр Трачук.
Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток

Пристрій, який розробив вчитель, уже випробували. Верстат завезли луцьким волонтеркам з об’єднання "Павутинки", яке працює з першого дня повномасштабного вторгнення.

Як розповіла волонтерка Оксана Петрова, жінки починали плести маскувальні сітки з тканин, які приносили люди. Пізніше вироби вдосконалили.
Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток

"Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна колірна гама, неправильне плетиво. Але і дронів не було так багато тоді, можливо на той момент так було добре. Але з часом вдосконалювались, і плетиво вирівнялось", — говорить волонтерка.

Оксана Петрова говорить, що волонтерки ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом. "Цей верстат нас дуже виручить, це велика економія часу", — додала жінка.
Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток

Волонтерки показали сітку розміром 10 на 10 метрів, в її основі — пластикова садова сітка. Волонтерка Ольга Грицай каже: плели її тиждень на замовлення військових медиків.

"Ми призвичаюємось до того, що потребує наш захисник. Комусь треба на машини, комусь на танк, на окоп. На окопи беруть ниткові", — каже жінка.
Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток

Окрім маскувальних сіток, волонтерки Павутинки виготовляють також нашоломники.

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Теги: волонтери, Волинь, наближають перемогу
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