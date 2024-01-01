На Волині знайшли повішеним військового, - ЗМІ





Про це виданню



Відомо, що чоловік перебував на реабілітації.



Медики Заболоттівської бригади, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть.



Наразі на місці працює поліція.



За попередніми даними, тіло виявила донька, яка викликала поліцію та медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 21 березня, в селі Замшани Ковельського району на Волині знайшли повішеним 41-річного військового.Про це виданню Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Відомо, що чоловік перебував на реабілітації.Медики Заболоттівської бригади, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть.Наразі на місці працює поліція.За попередніми даними, тіло виявила донька, яка викликала поліцію та медиків.

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