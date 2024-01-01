На Волині знайшли повішеним військового, - ЗМІ

На Волині знайшли повішеним військового, - ЗМІ
У четвер, 21 березня, в селі Замшани Ковельського району на Волині знайшли повішеним 41-річного військового.

Про це виданню Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відомо, що чоловік перебував на реабілітації.

Медики Заболоттівської бригади, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть.

Наразі на місці працює поліція.

За попередніми даними, тіло виявила донька, яка викликала поліцію та медиків.

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Теги: самогубство, воїн, Волинь
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