На околиці Луцька завелася лисиця, яка жахає людей

На околиці Луцька завелася лисиця, яка жахає людей
У селі Струмівка Луцького району в мікрорайоні, що біля «Модерн Експо», завелася лисиця.

Про це виданню ВСН повідомили мешканці однієї з вулиць. Зі слів очевидців, лисиця бігає вулицями та жахає людей.

Утім, на жаль, нікому до дикої тварини немає діла.

Спершу люди зверталися до КП «Ласка», що опікується бездомними тваринами у Луцькій громаді, однак там порадили звернутися до Підгайцівської сільської ради, оскільки село Струмівка належить до Підгайцівської громади.

Коли ж люди звернулися до місцевої влади, почули і там невтішні новини про те, що допомагати ніхто не буде.

«Сільська рада не допоможе. Чітко так і сказали», - обурюється одна із мешканок мікрорайону.

Що робити і куди звертатися наразі люди не знають, тож просять надати розголосу, аби змусити владу виконувати покладені на неї обов'язки.

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Теги: лисиця, Струмівка
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