Напад на працівника ТЦК на Волині: стали відомі подробиці
Сьогодні, 21:46
У місті Нововолинську зафіксовано факт завдання тілесних ушкоджень шляхом нанесення ножового поранення військовослужбовцю Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП Олександру.
Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Волинського обласного ТЦК та СП
21.03.2024 року близько 16 години під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина І., групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, на одного з яких було здійснено напад із застосуванням холодної зброї (ножа) за адресою проживання громадянина І.
Встановлено, що під час розмови військових з громадянином І., останній вибіг з квартири та наніс Олександру два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки наніс удар в область черевної порожнини.
Відразу після подій військовий з попереднім діагнозом: «різана рана передньої стінки живота, проникаюча» доставлений в операційне відділення КНП ‘’Нововолинська ЦМЛ’’ для надання медичної допомоги.
Працівниками Національної поліції України проводяться слідчо-оперативні дії. Внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.
У пресслужбі нагадали, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі при проведенні заходів мобілізаційної підготовки та призову діють в межах чинного законодавства та керуються Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншим чинним законодавством.
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Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Волинського обласного ТЦК та СП
21.03.2024 року близько 16 години під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина І., групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, на одного з яких було здійснено напад із застосуванням холодної зброї (ножа) за адресою проживання громадянина І.
Встановлено, що під час розмови військових з громадянином І., останній вибіг з квартири та наніс Олександру два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки наніс удар в область черевної порожнини.
Відразу після подій військовий з попереднім діагнозом: «різана рана передньої стінки живота, проникаюча» доставлений в операційне відділення КНП ‘’Нововолинська ЦМЛ’’ для надання медичної допомоги.
Працівниками Національної поліції України проводяться слідчо-оперативні дії. Внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.
У пресслужбі нагадали, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі при проведенні заходів мобілізаційної підготовки та призову діють в межах чинного законодавства та керуються Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншим чинним законодавством.
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