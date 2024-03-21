Напад на працівника ТЦК на Волині: стали відомі подробиці

У місті Нововолинську зафіксовано факт завдання тілесних ушкоджень шляхом нанесення ножового поранення військовослужбовцю Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СППро це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Волинського обласного ТЦК та СП21.03.2024 року близько 16 години під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина І., групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, на одного з яких було здійснено напад із застосуванням холодної зброї (ножа) за адресою проживання громадянинаВстановлено, що під час розмови військових з громадянином І., останній вибіг з квартири та наніс Олександру два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки наніс удар в область черевної порожнини.Відразу після подій військовий з попереднім діагнозом: «різана рана передньої стінки живота, проникаюча» доставлений в операційне відділення КНП ‘’Нововолинська ЦМЛ’’ для надання медичної допомоги.Працівниками Національної поліції України проводяться слідчо-оперативні дії. Внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.У пресслужбі нагадали, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі при проведенні заходів мобілізаційної підготовки та призову діють в межах чинного законодавства та керуються Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншим чинним законодавством.