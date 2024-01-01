Рух вантажного транспорту через пункт пропуску «Устилуг-Зосін» розблоковано.
Сьогодні, 22:25
Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, за інформацією, отриманою від польських колег, сьогодні о 21:10 протестувальники завершили загальнопольський мітинг перед пунктом пропуску «Зосін».
Пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку.
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Пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку.
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