Рух вантажного транспорту через пункт пропуску «Устилуг-Зосін» розблоковано.





Пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, за інформацією, отриманою від польських колег, сьогодні о 21:10 протестувальники завершили загальнопольський мітинг перед пунктом пропуску «Зосін».Пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію