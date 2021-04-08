У Луцьку прибиратимуть територію біля річок Сапалаївка та Жидувка

У п’ятницю, 22 березня, з нагоди відзначення Всесвітнього дня водних ресурсів у Луцьку організовують толоку.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У долині р. Сапалаївка на відрізку від моста на вул. Шопена до вул. Василя Кука (Щепкіна) та р. Жидувка буде організована толока для прибирання засмічення від побутових відходів.Початок робіт о 10 годині.Збір учасників толоки біля р. Сапалаївка за Палацом учнівської молоді, на р. Жидувка – у Дубовому гаю.До участі в толоці запрошують всіх охочих.