У Луцьку прибиратимуть територію біля річок Сапалаївка та Жидувка

У Луцьку прибиратимуть територію біля річок Сапалаївка та Жидувка
У п’ятницю, 22 березня, з нагоди відзначення Всесвітнього дня водних ресурсів у Луцьку організовують толоку.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У долині р. Сапалаївка на відрізку від моста на вул. Шопена до вул. Василя Кука (Щепкіна) та р. Жидувка буде організована толока для прибирання засмічення від побутових відходів.

Початок робіт о 10 годині.

Збір учасників толоки біля р. Сапалаївка за Палацом учнівської молоді, на р. Жидувка – у Дубовому гаю.

До участі в толоці запрошують всіх охочих.

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Теги: толока, Луцьк
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