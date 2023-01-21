З Луцького замку прибрали охоронні дошки радянського періоду

З Луцького замку прибрали охоронні дошки радянського періоду
Зі стін Луцького замку демонтували три охоронні дошки радянського періоду. Настінні плити старого зразка зняли через написи зі словами "Українська Радянська Соціалістична Республіка".

Про це в коментарі Суспільному розповів заступник директора за наукової роботи адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктор Баюк.

"Україна поступово позбувається маленьких маркерів радянської доби. Ніби це й дрібниця — зняти ці дублюючі дошки, але вважаю, що це вірно", — сказав він.

З його слів, на місцях, де вони були прикріплені, залишилися охоронні дошки нового зразка з українським гербом і написом "Україна", що були встановлені раніше. Плити, сказав Віктор Баюк, залишать у фондах заповідника: дві з них чавунні, одна — з латуні.

"Перша була встановлена на головному фасаді В'їзної вежі з боку Замкової площі, тобто загальна охоронна дошка. Друга охоронна дошка — на фасаді В'їзної вежі зі сторони внутрішнього двору. Третя охоронна дошка (замкові мури) була на стіні, на мурах замку", — додав Віктор Баюк.

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Теги: охоронні дошки, СРСР, Луцький замок
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