З Луцького замку прибрали охоронні дошки радянського періоду
Сьогодні, 01:30
Зі стін Луцького замку демонтували три охоронні дошки радянського періоду. Настінні плити старого зразка зняли через написи зі словами "Українська Радянська Соціалістична Республіка".
Про це в коментарі Суспільному розповів заступник директора за наукової роботи адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктор Баюк.
"Україна поступово позбувається маленьких маркерів радянської доби. Ніби це й дрібниця — зняти ці дублюючі дошки, але вважаю, що це вірно", — сказав він.
З його слів, на місцях, де вони були прикріплені, залишилися охоронні дошки нового зразка з українським гербом і написом "Україна", що були встановлені раніше. Плити, сказав Віктор Баюк, залишать у фондах заповідника: дві з них чавунні, одна — з латуні.
"Перша була встановлена на головному фасаді В'їзної вежі з боку Замкової площі, тобто загальна охоронна дошка. Друга охоронна дошка — на фасаді В'їзної вежі зі сторони внутрішнього двору. Третя охоронна дошка (замкові мури) була на стіні, на мурах замку", — додав Віктор Баюк.
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Про це в коментарі Суспільному розповів заступник директора за наукової роботи адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктор Баюк.
"Україна поступово позбувається маленьких маркерів радянської доби. Ніби це й дрібниця — зняти ці дублюючі дошки, але вважаю, що це вірно", — сказав він.
З його слів, на місцях, де вони були прикріплені, залишилися охоронні дошки нового зразка з українським гербом і написом "Україна", що були встановлені раніше. Плити, сказав Віктор Баюк, залишать у фондах заповідника: дві з них чавунні, одна — з латуні.
"Перша була встановлена на головному фасаді В'їзної вежі з боку Замкової площі, тобто загальна охоронна дошка. Друга охоронна дошка — на фасаді В'їзної вежі зі сторони внутрішнього двору. Третя охоронна дошка (замкові мури) була на стіні, на мурах замку", — додав Віктор Баюк.
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