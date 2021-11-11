Сир, масло, сметана: які ціни на молочку на ринках Луцька
Сьогодні, 05:12
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» в новому випуску програми «Базарний день» вирушили на ринки Луцька, аби дізнатися ціни на сир, масло та сметану.
Ціна сиру на ринку коливається від його жирності. Так само зі сметаною.
Сир тут продають по 130 гривень. Молоко – по 50 грн за 500 мл.
А вже на іншому ринку на сир можна знайти ціну 120 гривень, трохи жирніший – 140 грн. А на молоко – 30 грн за літр. Сметана тут по 100 гривень за півлітра.
Домашніх продуктів на ринку вдосталь, вибір великий.
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Ціна сиру на ринку коливається від його жирності. Так само зі сметаною.
Сир тут продають по 130 гривень. Молоко – по 50 грн за 500 мл.
А вже на іншому ринку на сир можна знайти ціну 120 гривень, трохи жирніший – 140 грн. А на молоко – 30 грн за літр. Сметана тут по 100 гривень за півлітра.
Домашніх продуктів на ринку вдосталь, вибір великий.
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