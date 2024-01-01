Актор волинського театру «ГаРмИдЕр» Павло Порицький вступив до лав ЗСУ

Актор театру «Гармидер», викладач театральної майстерні для дітей і підлітків «ДогориДриґом»змінив костюми на військову форму.Такою звісткою поділились на сторінці театру у Фейсбуку.«Наш Павлик – це не про якусь окрему сторінку в становленні «Гармидера». Це – про шлях любові, завдовжки в 20 років. Це про філігранну акторську майстерність, про увагу до деталей в усьому, за що б не брався. І це також – про вал роботи, яка завжди дуже любить тих, хто багато вміє. Павлик був задіяний у майже всіх виставах «Гармидера». Ми вже не кажемо про технічну, невидиму, але вкрай важливу сторону, яку він закривав», – йдеться у повідомленні.Тепер, коли Павло долучився до Сил оборони, театру потрібно трішки часу, щоб переформатувати роботу.Зазначили, що про подальші виступи й проєкти обовʼязково сповіщатимуть через канали в соцмережах.