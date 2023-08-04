Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю: ЗАЕС вчергове на межі блекауту





Про це



"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів.



Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено.



Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.



Окрім того, через масовану атаку ЗАЕС опинилася на межі блекауту.



"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.



Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», - йдеться в повідомленні.



Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.



«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.



Він вчергове зауважив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Запоріжжя вночі та вранці 22 березня зазнало масованої атаки.Про це повідомив голова ОВА."Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів.Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено.Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.Окрім того, через масовану атаку ЗАЕС опинилася на межі блекауту."Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», - йдеться в повідомленні.Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – наголосив очільник ЕнергоатомаВін вчергове зауважив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію