Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю: ЗАЕС вчергове на межі блекауту
Сьогодні, 08:44
Запоріжжя вночі та вранці 22 березня зазнало масованої атаки.
Про це повідомив голова ОВА.
"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів.
Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено.
Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, через масовану атаку ЗАЕС опинилася на межі блекауту.
"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.
Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», - йдеться в повідомленні.
Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.
«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.
Він вчергове зауважив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.
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Про це повідомив голова ОВА.
"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів.
Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено.
Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, через масовану атаку ЗАЕС опинилася на межі блекауту.
"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.
Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», - йдеться в повідомленні.
Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.
«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.
Він вчергове зауважив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.
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