Рф здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час

Рф здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час
Російські окупанти обстрілами енергетичної інфраструктури України намагаються знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - зазначив він.

Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

Галущенко зауважив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", - додав міністр.

ЗАЕС уже опинилася на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.

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Теги: Росія, Україна, війна, атака, енергетика
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