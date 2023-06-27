Рф здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час





Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає



"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.



На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - зазначив він.



Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.



Галущенко зауважив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.



"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", - додав міністр.



ЗАЕС уже опинилася на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстрілами енергетичної інфраструктури України намагаються знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.Про це заявив міністр енергетики, передає Цензор.НЕТ "Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - зазначив він.Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.Галущенко зауважив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання."Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", - додав міністр.. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.

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