Рф здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час
Сьогодні, 08:48
Російські окупанти обстрілами енергетичної інфраструктури України намагаються знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - зазначив він.
Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.
Галущенко зауважив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", - додав міністр.
ЗАЕС уже опинилася на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - зазначив він.
Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.
Галущенко зауважив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", - додав міністр.
ЗАЕС уже опинилася на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські воїни вночі збили 92 повітряні цілі із 151
Сьогодні, 09:17
На Хмельниччині після російських обстрілів двоє загиблих: під завалами шукають людей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:02
Рф здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час
Сьогодні, 08:48
Польська прокуратура пояснила, чому затримували журналістів з Луцька і забрали їхню техніку
Сьогодні, 08:20