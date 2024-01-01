Українські воїни вночі збили 92 повітряні цілі із 151





Про це Микола Олещук.



Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:



- 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.);



- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - рф., ТОТ Крим);



- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);



- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -рф.);



- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -рф.);



- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);



- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - рф.).



До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.



В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:



- 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;



- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;



- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.



"Усім дякую за бойову роботу! Тримаймо небо!" - наголосив Олещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.Про це повідомив командувач Повітряних Сил- 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.);- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - рф., ТОТ Крим);- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -рф.);- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -рф.);- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - рф.).До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.- 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;- 2 керовані авіаційні ракети Х-59."Усім дякую за бойову роботу! Тримаймо небо!" - наголосив Олещук.

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