На Хмельниччині після російських обстрілів двоє загиблих: під завалами шукають людей. ОНОВЛЕНО

На Хмельниччині після російських обстрілів двоє загиблих: під завалами шукають людей. ОНОВЛЕНО
Унаслідок нічної атаки 22 березня у Хмельницькій області загинула людина, триває розбір завалів.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА.

"Чергова атака ворога по Хмельниччині. Пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Всі служби працюють. На жаль, маємо поранених та 1 загиблу. Під завалами шукаємо людей. Далі інформуватимемо", - йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО станом на 9.43

Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому.

Уночі та зранку 22 березня росія завдала масованого удару по Україні. Є влучання зокрема у Харкові, Запоріжжі, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Львівській, Івано-Франківській областях. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням.

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Теги: Росія, Україна, війна, Хмельниччина
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