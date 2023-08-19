На Хмельниччині після російських обстрілів двоє загиблих: під завалами шукають людей. ОНОВЛЕНО





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"Чергова атака ворога по Хмельниччині. Пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Всі служби працюють. На жаль, маємо поранених та 1 загиблу. Під завалами шукаємо людей. Далі інформуватимемо", - йдеться в повідомленні.



ОНОВЛЕНО станом на 9.43



Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому.



Уночі та зранку 22 березня росія завдала масованого удару по Україні. Є влучання зокрема у Харкові, Запоріжжі, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Львівській, Івано-Франківській областях. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок нічної атаки 22 березня у Хмельницькій області загинула людина, триває розбір завалів.Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА."Чергова атака ворога по Хмельниччині. Пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Всі служби працюють. На жаль, маємо поранених та 1 загиблу. Під завалами шукаємо людей. Далі інформуватимемо", - йдеться в повідомленні.Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому.Уночі та зранку 22 березня. Є влучання зокрема у Харкові, Запоріжжі, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Львівській, Івано-Франківській областях. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням.

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