Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської ГЕС





Про це Петро Андрющенко.



"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи.

Коли зараз русня пишається собою та намагається протисавити свій тероризм ударам по Белгороду - ось він справжній тероризм", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

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