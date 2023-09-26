Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської ГЕС
Сьогодні, 09:25
Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської гідроелектростанції.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи.
Коли зараз русня пишається собою та намагається протисавити свій тероризм ударам по Белгороду - ось він справжній тероризм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи.
Коли зараз русня пишається собою та намагається протисавити свій тероризм ударам по Белгороду - ось він справжній тероризм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 22 березня
Сьогодні, 09:50
На Львівщині внаслідок падіння уламків «шахеда» горять ліси, є влучання в енергооб'єкт
Сьогодні, 09:41
Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської ГЕС
Сьогодні, 09:25
Українські воїни вночі збили 92 повітряні цілі із 151
Сьогодні, 09:17
На Хмельниччині після російських обстрілів двоє загиблих: під завалами шукають людей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:02