Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської ГЕС

Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської ГЕС
Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи.
Коли зараз русня пишається собою та намагається протисавити свій тероризм ударам по Белгороду - ось він справжній тероризм", - йдеться в повідомленні.
Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської ГЕС

Нагадаємо, що у ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

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Теги: Росія, Україна, війна, тролейбус, ракета
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