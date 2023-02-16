На Львівщині внаслідок падіння уламків «шахеда» горять ліси, є влучання в енергооб'єкт

На Львівщині внаслідок падіння уламків «шахеда» горять ліси, є влучання в енергооб'єкт
На Львівщині внаслідок падіння уламків «шахеда» загорілися лімсові масиви.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"У Золочівському районі – пожежа у лісовому масиві. Попередньо від падіння уламків «шахеда», який збили наші Сили ППО.

Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, через ракетну атаку зранку 22 березня є пошкодження ряду об'єктів енергетики. Запорізька АЕС втратила одну лінію живлення.

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Теги: Росія, Україна, війна, Львівщина
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