На Львівщині внаслідок падіння уламків «шахеда» горять ліси, є влучання в енергооб'єкт





Про це Максим Козицький.



"У Золочівському районі – пожежа у лісовому масиві. Попередньо від падіння уламків «шахеда», який збили наші Сили ППО.



Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, через ракетну атаку зранку 22 березня є пошкодження ряду об'єктів енергетики. Запорізька АЕС втратила одну лінію живлення.

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