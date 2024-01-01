Курс валют у Луцьку на 22 березня
Сьогодні, 10:00
21 березня готівковий курс долара становить 38.82, продають його за 39.15.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.52, а продають за 42.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 09.90.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.52, а продають за 42.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 09.90.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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