Курс валют у Луцьку на 22 березня

Курс валют у Луцьку на 22 березня
21 березня готівковий курс долара становить 38.82, продають його за 39.15.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.52, а продають за 42.90.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 09.90.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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