Курс валют у Луцьку на 22 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.52, а продають за 42.90.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 09.90.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 березня готівковий курс долара становить 38.82, продають його за 39.15.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.52, а продають за 42.90.Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 09.90.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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