Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:

■ особового складу - близько/ about 434710 (+870) осіб,

■ танків - 6840 (+8),

■ бойових броньованих машин - 13111 (+37),

■ артилерійських систем - 10775 (+35),

■ РСЗВ - 1018 (+0),

■ засоби ППО - 723 (+2),

■ літаків - 347 (+0),

■ гелікоптерів - 325 (+0),

■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23),

■ крилаті ракети - 1953 (+31),

■ кораблі / катери - 26 (+0),

■ підводні човни - 1 (+0),

■ автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45),

■ спеціальна техніка - 1749 (+8).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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