Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:



■ особового складу - близько/ about 434710 (+870) осіб,



■ танків - 6840 (+8),



■ бойових броньованих машин - 13111 (+37),



■ артилерійських систем - 10775 (+35),



■ РСЗВ - 1018 (+0),



■ засоби ППО - 723 (+2),



■ літаків - 347 (+0),



■ гелікоптерів - 325 (+0),



■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23),



■ крилаті ракети - 1953 (+31),



■ кораблі / катери - 26 (+0),



■ підводні човни - 1 (+0),



■ автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45),



■ спеціальна техніка - 1749 (+8).



Дані уточнюються.

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