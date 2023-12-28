Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів
Сьогодні, 10:15
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:
■ особового складу - близько/ about 434710 (+870) осіб,
■ танків - 6840 (+8),
■ бойових броньованих машин - 13111 (+37),
■ артилерійських систем - 10775 (+35),
■ РСЗВ - 1018 (+0),
■ засоби ППО - 723 (+2),
■ літаків - 347 (+0),
■ гелікоптерів - 325 (+0),
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23),
■ крилаті ракети - 1953 (+31),
■ кораблі / катери - 26 (+0),
■ підводні човни - 1 (+0),
■ автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45),
■ спеціальна техніка - 1749 (+8).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:
■ особового складу - близько/ about 434710 (+870) осіб,
■ танків - 6840 (+8),
■ бойових броньованих машин - 13111 (+37),
■ артилерійських систем - 10775 (+35),
■ РСЗВ - 1018 (+0),
■ засоби ППО - 723 (+2),
■ літаків - 347 (+0),
■ гелікоптерів - 325 (+0),
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23),
■ крилаті ракети - 1953 (+31),
■ кораблі / катери - 26 (+0),
■ підводні човни - 1 (+0),
■ автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45),
■ спеціальна техніка - 1749 (+8).
Дані уточнюються.
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