51-річний волинянин вдарив ножем чоловіка, а потім порізав і себе: обох госпіталізували

51-річний волинянин вдарив ножем чоловіка, а потім порізав і себе: обох госпіталізували
Чоловік спричинив тяжкі тілесні ушкодження жителю Володимира.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася у місті Нововолинську вчора близько 16:10. Під час словесного конфлікту між чоловіками 51-річний власник помешкання наніс ножем тілесні ушкодження 51-річному жителю Володимира, після того порізав і себе. Обох чоловіків доставили до лікарні, медики надають їм допомогу.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.

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Теги: Волинь, поліція, чоловік, ніж
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