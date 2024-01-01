«Вода заходила прямо в котел»: як долають наслідки зимового паводка в громаді на Волині
Сьогодні, 10:45
Від початку року до Колодяжненської сільської ради надійшло чотири звернення про підтоплення — індивідуальних та колективних. Через зимовий паводок села громади підтоплює другий рік.
Про це Суспільному розповів секретар Колодяжненської сільської ради Павло Кухта.
Людмила Олькевич з села Любитів говорить: впродовж двох місяців її город буквально плавав, води багато було скрізь. Хату, каже жінка, врятував лише високий фундамент.
"Кожного року все гірше сходить вода. Стоку, куди б вона стікала, немає і ми страждаємо від того. А у нас тут родюча земля. Оцей невеличкий город всю родину забезпечує", — говорить Людмила.
Аби врятувати поле, два тижні тому Людмила Олькевич звернулася до Ковельського управління водного господарства. Там жінці порадили викопати на ділянці водойму. Усі роботи, говорить, за власний кошт.
"Замовляли проєкт – він лише 4100 гривень. А копати будемо, як все повністю висохне. Буде десь 30 тисяч гривень за роботу. Гроші великі, як для нас, жителів села, але виходу просто немає", — каже Людмила Олькевич.
Обійстя Наталії Солодовник, сусідки Людмили, теж підтоплене. Зараз, каже жінка, вода з поля зійшла, але у підвалі будинку досі мокро.
"У підвалі в нас знаходиться котел на дрова, яким ми обігріваємо хату. Вода заходила прямо в середину, в котел. То мушу досі відкачувати воду шлангом в садок", — говорить Наталія.
Через постійні підтоплення жінка частину городу засадила фруктовими деревами. Каже: через зимовий паводок має багато проблем.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потоп на Волині: у воді – тисячі гектарів і понад 80 споруд
"Каналізація не працює, не збігає вода ні в кухні, ні в туалеті, ні у ванні. Нам порадили – копайте ставок. Тоді вода зійде з городу і не буде підтоплювати рослини. В мене там полуниця, смородина росте", — говорить Наталія Солодовник.
Через постійні підтоплення жінка частину городу засадила фруктовими деревами. Каже: через зимовий паводок має багато проблем.
Секретар Колодяжненської сільської ради Павло Кухта розповідає: за заявами мешканців створена спеціальна комісія, яка виїжджала та обстежувала затоплені території. Каже: гроші в громаді є, але всім, хто постраждав від зимового паводка, допомогти не можуть.
"Ми можемо робити там, де є наша власність, комунальна земля. В більшості підтоплює приватні території, які приватизовані. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування не може виконувати роботи на приватній території", — говорить Павло Кухта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів секретар Колодяжненської сільської ради Павло Кухта.
Людмила Олькевич з села Любитів говорить: впродовж двох місяців її город буквально плавав, води багато було скрізь. Хату, каже жінка, врятував лише високий фундамент.
"Кожного року все гірше сходить вода. Стоку, куди б вона стікала, немає і ми страждаємо від того. А у нас тут родюча земля. Оцей невеличкий город всю родину забезпечує", — говорить Людмила.
Аби врятувати поле, два тижні тому Людмила Олькевич звернулася до Ковельського управління водного господарства. Там жінці порадили викопати на ділянці водойму. Усі роботи, говорить, за власний кошт.
"Замовляли проєкт – він лише 4100 гривень. А копати будемо, як все повністю висохне. Буде десь 30 тисяч гривень за роботу. Гроші великі, як для нас, жителів села, але виходу просто немає", — каже Людмила Олькевич.
Обійстя Наталії Солодовник, сусідки Людмили, теж підтоплене. Зараз, каже жінка, вода з поля зійшла, але у підвалі будинку досі мокро.
"У підвалі в нас знаходиться котел на дрова, яким ми обігріваємо хату. Вода заходила прямо в середину, в котел. То мушу досі відкачувати воду шлангом в садок", — говорить Наталія.
Через постійні підтоплення жінка частину городу засадила фруктовими деревами. Каже: через зимовий паводок має багато проблем.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потоп на Волині: у воді – тисячі гектарів і понад 80 споруд
"Каналізація не працює, не збігає вода ні в кухні, ні в туалеті, ні у ванні. Нам порадили – копайте ставок. Тоді вода зійде з городу і не буде підтоплювати рослини. В мене там полуниця, смородина росте", — говорить Наталія Солодовник.
Через постійні підтоплення жінка частину городу засадила фруктовими деревами. Каже: через зимовий паводок має багато проблем.
Секретар Колодяжненської сільської ради Павло Кухта розповідає: за заявами мешканців створена спеціальна комісія, яка виїжджала та обстежувала затоплені території. Каже: гроші в громаді є, але всім, хто постраждав від зимового паводка, допомогти не можуть.
"Ми можемо робити там, де є наша власність, комунальна земля. В більшості підтоплює приватні території, які приватизовані. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування не може виконувати роботи на приватній території", — говорить Павло Кухта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна частково перейшла на графіки відключення світла: що відомо і список областей
Сьогодні, 11:00
«Вода заходила прямо в котел»: як долають наслідки зимового паводка в громаді на Волині
Сьогодні, 10:45
На Волині водійка збила 8-річного хлопчика
Сьогодні, 10:37
51-річний волинянин вдарив ножем чоловіка, а потім порізав і себе: обох госпіталізували
Сьогодні, 10:30