«Вода заходила прямо в котел»: як долають наслідки зимового паводка в громаді на Волині





Про це Павло Кухта.



Людмила Олькевич з села Любитів говорить: впродовж двох місяців її город буквально плавав, води багато було скрізь. Хату, каже жінка, врятував лише високий фундамент.



"Кожного року все гірше сходить вода. Стоку, куди б вона стікала, немає і ми страждаємо від того. А у нас тут родюча земля. Оцей невеличкий город всю родину забезпечує", — говорить Людмила.



Аби врятувати поле, два тижні тому Людмила Олькевич звернулася до Ковельського управління водного господарства. Там жінці порадили викопати на ділянці водойму. Усі роботи, говорить, за власний кошт.



"Замовляли проєкт – він лише 4100 гривень. А копати будемо, як все повністю висохне. Буде десь 30 тисяч гривень за роботу. Гроші великі, як для нас, жителів села, але виходу просто немає", — каже Людмила Олькевич.



Обійстя Наталії Солодовник, сусідки Людмили, теж підтоплене. Зараз, каже жінка, вода з поля зійшла, але у підвалі будинку досі мокро.

Поле, де через підтоплення мешканка села Любитів Людмила Олькевич буде викопувати водойму.

"У підвалі в нас знаходиться котел на дрова, яким ми обігріваємо хату. Вода заходила прямо в середину, в котел. То мушу досі відкачувати воду шлангом в садок", — говорить Наталія.



Через постійні підтоплення жінка частину городу засадила фруктовими деревами. Каже: через зимовий паводок має багато проблем.



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"Каналізація не працює, не збігає вода ні в кухні, ні в туалеті, ні у ванні. Нам порадили – копайте ставок. Тоді вода зійде з городу і не буде підтоплювати рослини. В мене там полуниця, смородина росте", — говорить Наталія Солодовник.



Через постійні підтоплення жінка частину городу засадила фруктовими деревами. Каже: через зимовий паводок має багато проблем.

Мешканка села Любитів Наталія Солодовник показує підвал будинку, де досі стоїть вода.

Секретар Колодяжненської сільської ради Павло Кухта розповідає: за заявами мешканців створена спеціальна комісія, яка виїжджала та обстежувала затоплені території. Каже: гроші в громаді є, але всім, хто постраждав від зимового паводка, допомогти не можуть.



"Ми можемо робити там, де є наша власність, комунальна земля. В більшості підтоплює приватні території, які приватизовані. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування не може виконувати роботи на приватній території", — говорить Павло Кухта.

Мешканка села Любитів Людмила Олькевич показує поле, яке 2 місяці було у воді. Секретар Колодяжненської сільської ради Павло Кухта. Садок мешканки села Любитів Наталії Солодовник, куди вона відкачує воду з підвалу.

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