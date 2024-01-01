Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2 на ДніпроГЕС, - Укргідроенерго

Директор «Укргідроенерго»зазначив, що до кінця дня стане відомо, чи вдасться відновити ГЕС-2 на ДніпроГЕС.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.ніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно.Директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в коментарі «Радіо Свобода» повідомив, що одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки.Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.