Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2 на ДніпроГЕС, - Укргідроенерго

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2 на ДніпроГЕС, - Укргідроенерго
Директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота зазначив, що до кінця дня стане відомо, чи вдасться відновити ГЕС-2 на ДніпроГЕС.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно.

Директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в коментарі «Радіо Свобода» повідомив, що одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки.

Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.

Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.


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Теги: ракетна атака, росія
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