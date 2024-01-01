Спомин про Героя. Волинянину Віктору Романюку було лише 25

Спомин про Героя. Волинянину Віктору Романюку було лише 25
Понад рік тому у бою на Донеччині обірвалося життя Віктора Романюка із села Квітневе на Волині.

Про це пише ВСН.

Віктор Олександрович Романюк народився 5 травня 1997 року. У 2014 році, отримавши атестат про повну загальну середню освіту, вступив до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій. Навчався з 2014 по 2017 роки і отримав диплом молодшого спеціаліста з професії «Розробка програмного забезпечення».

Хто знав Віктора, пригадують його усміхненим, добрим, щирим. Молодий, життєрадісний і перспективний хлопець, який мріяв про мирне майбутнє. Мав багато планів і задумів, але корективи у плани внесла війна.

18 грудня 2022 року під час ведення бойових дій біля населеного пункту Диліївка Донецької області загинув старший солдат Віктор Олександрович Романюк 5 травня 1997 р.н. житель села Квітневе Доросинівської сільської ради.

23 грудня, жителі села Квітневе Доросинівської громади на Волині прощалися із двадцятип’ятирічним Героєм Віктором Романюком. Загинув відважний захисник Віктор Олександрович Романюк на Донеччині. 23 грудня рідна земля прийняла в свої холодні обійми юного Героя.

Віддати данину шани захиснику і провести його в останню земну дорогу зійшлася родина, знайомі, односельчани, мешканці громади.

Військовослужбовці на плечах пронесли воїна вулицями рідного села до місця земного спочинку.

Його щира посмішка залишилася тільки на портреті.

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Теги: загиблі, війна
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