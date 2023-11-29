Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном

Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном
У Хмельницькому двоє людей загинули і щонайменше восьмеро зазнали поранень внаслідок російської масованої атаки 22 березня. Також з-під завалів врятували 21-річну дівчину.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

"На жаль, маємо уже 5 поранених та 2 загиблих. Співчуття рідним та близьким.

Із позитивного: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", - йдеться в повідомленні.
Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном

Нагадаємо, що вночі 22 березня росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном
Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном
Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном
Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном

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Теги: Хмельниччина, атака
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