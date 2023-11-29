Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном
Сьогодні, 11:40
У Хмельницькому двоє людей загинули і щонайменше восьмеро зазнали поранень внаслідок російської масованої атаки 22 березня. Також з-під завалів врятували 21-річну дівчину.
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"На жаль, маємо уже 5 поранених та 2 загиблих. Співчуття рідним та близьким.
Із позитивного: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 22 березня росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
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Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"На жаль, маємо уже 5 поранених та 2 загиблих. Співчуття рідним та близьким.
Із позитивного: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 22 березня росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
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