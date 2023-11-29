Хмельниччина: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка 1,5 години була на зв'язку телефоном





Про це



"На жаль, маємо уже 5 поранених та 2 загиблих. Співчуття рідним та близьким.



Із позитивного: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вночі 22 березня росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькому двоє людей загинули і щонайменше восьмеро зазнали поранень внаслідок російської масованої атаки 22 березня. Також з-під завалів врятували 21-річну дівчину.Про це повідомили у Хмельницькій ОВА."На жаль, маємо уже 5 поранених та 2 загиблих. Співчуття рідним та близьким.Із позитивного: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночіпо об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію