На Волині водійка збила 8-річного хлопчика
Сьогодні, 10:37
Поблизу Луцька Volksvagen збив 8-річну дитину: поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 21 березня, на автодорозі у селі Дерно.
42-річна жителька Черкаської області, керуючи автомобілем Volksvagen Tiguan, здійснюючи маневр обгону, скоїла наїзд на 8-річного школяра. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Транспортний засіб вилучили, водійка твереза.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 21 березня, на автодорозі у селі Дерно.
42-річна жителька Черкаської області, керуючи автомобілем Volksvagen Tiguan, здійснюючи маневр обгону, скоїла наїзд на 8-річного школяра. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Транспортний засіб вилучили, водійка твереза.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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