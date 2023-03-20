Польська прокуратура пояснила, чому затримували журналістів з Луцька і забрали їхню техніку

Юрій Конкевич та оператор Олександр Пілюк з Луцька.



Про це стало відомо із відповіді Районної прокуратури в Бранево на запит Центру журналістських розслідувань



У Районній прокуратурі в Бранево пояснили, що 7 березня тамтешні правоохоронці затримали чотирьох громадян України, а не двох, як про це раніше повідомлялось у медіа. Луцький журналіст Юрій Конкевич, який був серед затриманих, у коментарі для «Сили правди» уточнив, що окрім нього та оператора затримали також двох водіїв, які є продавцями автомобілів. Вони приїхали у Польщу задля пошуку машини для армії.



У прокуратурі пояснили дії працівників поліції з КПП в Бранево, які затримували чотирьох чоловіків.



Зокрема, причиною втручання поліції була їх активність у прикордонному місті: фото та відеозйомка об’єктів цивільної критичної інфраструктури. Чоловіки знімали багато об’єктів, зокрема, вантажні рампи ПКП Карго (PKP Cargo — найбільший в Польщі та другий в країнах ЄС оператор вантажних залізничних перевезень, зареєстрованої на Варшавській фондовій біржі – авт.). Також знімали гідроелектростанцію, міст, термінал для перевалки газу.



«На момент підходу до них чоловіки подавали різні, суперечливі з собою версії щодо причин свого перебування в Польщі чи цілей фотографування. Не вказали, що є журналістами і жоден з них не показав журналістське посвідчення. Тільки під час виконання з ними процесуальних правил, під час прослуховування, двоє з затриманих чоловіків заявили, що є журналістами, а знімати фото та відео – це було елементом приготованого ними журналістського матеріалу. Журналісти проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні.



Виявлену при них техніку: мобільні телефони, фотоапарат, вилучили для проведення експертизи їх вмісту фахівцем, після цього їх повернуть», — відповіли у польській прокуратурі.



Також у листі з прокуратури зазначили, що журналісти не заявляли про розмову з адвокатом чи юристом. Представники Внутрішньої служби безпеки (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) не брали участі в затриманні чоловіків. Однак, зважаючи на характер випадку, з КПП в Бранево повідомили працівників одного з відділів спецслужби про це.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура Польщі веде кримінальне провадження стосовно можливого збору інформації, передачі іноземній розвідці даних, які можуть зашкодити Республіці Польща (ст.130, §3 Кримінального кодексу Польщі). Йдеться про проведення фото та відеозйомки цивільної критичної інфраструктури у місті Бранево поблизу польсько-російського кордону громадянами України, серед яких були журналістта операторз Луцька.Про це стало відомо із відповіді Районної прокуратури в Бранево на запит Центру журналістських розслідувань «Сили правди» У Районній прокуратурі в Бранево пояснили, що 7 березня тамтешні правоохоронці затримали чотирьох громадян України, а не двох, як про це раніше повідомлялось у медіа. Луцький журналіст Юрій Конкевич, який був серед затриманих, у коментарі для «Сили правди» уточнив, що окрім нього та оператора затримали також двох водіїв, які є продавцями автомобілів. Вони приїхали у Польщу задля пошуку машини для армії.У прокуратурі пояснили дії працівників поліції з КПП в Бранево, які затримували чотирьох чоловіків.Зокрема, причиною втручання поліції була їх активність у прикордонному місті: фото та відеозйомка об’єктів цивільної критичної інфраструктури. Чоловіки знімали багато об’єктів, зокрема, вантажні рампи ПКП Карго (PKP Cargo — найбільший в Польщі та другий в країнах ЄС оператор вантажних залізничних перевезень, зареєстрованої на Варшавській фондовій біржі – авт.). Також знімали гідроелектростанцію, міст, термінал для перевалки газу.«На момент підходу до них чоловіки подавали різні, суперечливі з собою версії щодо причин свого перебування в Польщі чи цілей фотографування. Не вказали, що є журналістами і жоден з них не показав журналістське посвідчення. Тільки під час виконання з ними процесуальних правил, під час прослуховування, двоє з затриманих чоловіків заявили, що є журналістами, а знімати фото та відео – це було елементом приготованого ними журналістського матеріалу. Журналісти проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні.Виявлену при них техніку: мобільні телефони, фотоапарат, вилучили для проведення експертизи їх вмісту фахівцем, після цього їх повернуть», — відповіли у польській прокуратурі.Також у листі з прокуратури зазначили, що журналісти не заявляли про розмову з адвокатом чи юристом. Представники Внутрішньої служби безпеки (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) не брали участі в затриманні чоловіків. Однак, зважаючи на характер випадку, з КПП в Бранево повідомили працівників одного з відділів спецслужби про це.

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