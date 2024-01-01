У Луцьку в ЖК «Яровиця» сталася пожежа

У Луцьку в ЖК «Яровиця» сталася пожежа
У житловому комплексі «Яровиця», що розташований на вулиці Івана Франка, 53 у Луцьку, трапилася пожежа.

Про це повідомили очевидці у четвер, 21 березня, близько 21 години, – пише ВСН.

Зокрема, луцький фотограф Влад Кардаш на особистій сторінці у Instagram опублікував фото з місця події.

У коментарі виданню речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Несторов повідомив, що причина пожежі у квартирі на Яровиці – підгорання їжі. Обійшлося без постраждалих.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС
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