У Луцьку в ЖК «Яровиця» сталася пожежа
Сьогодні, 23:11
У житловому комплексі «Яровиця», що розташований на вулиці Івана Франка, 53 у Луцьку, трапилася пожежа.
Про це повідомили очевидці у четвер, 21 березня, близько 21 години, – пише ВСН.
Зокрема, луцький фотограф Влад Кардаш на особистій сторінці у Instagram опублікував фото з місця події.
У коментарі виданню речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Несторов повідомив, що причина пожежі у квартирі на Яровиці – підгорання їжі. Обійшлося без постраждалих.
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Про це повідомили очевидці у четвер, 21 березня, близько 21 години, – пише ВСН.
Зокрема, луцький фотограф Влад Кардаш на особистій сторінці у Instagram опублікував фото з місця події.
У коментарі виданню речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Несторов повідомив, що причина пожежі у квартирі на Яровиці – підгорання їжі. Обійшлося без постраждалих.
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