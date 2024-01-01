На Волині чоловік під час конфлікту з працівниками ТЦК напав на військового та порізав себе ножем

На Волині чоловік під час конфлікту з працівниками ТЦК напав на військового та порізав себе ножем
У Нововолинську чоловік під час конфлікту з працівниками ТЦК поранив себе ножем у ліве передпліччя і мало не стік кров’ю, його доставили у місцеву лікарню.

В четвер, 21 березня, близько 16:00 чоловік поранив себе у під'їзді власного будинку, – пишуть Волинські новини, посилаючись на свідчення очевидців.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 50-річного чоловіка госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ.

У нього діагностували рану лівого передпліччя, артеріальну кровотечу, тиск – 80/ 40.

На місці працювала поліція.

За попередніми даними, чоловік, перед тим, як порізав себе, напав на військовослужбовця ТЦК, внаслідок чого останній перебуває в лікарні.

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Теги: військовий, напад, ТЦК
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