Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.
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