Шахраї від імені Погуляйка видурюють гроші у бізнесу

На Волині, що просять гроші у підприємців від імені Волинської ОВА.Про це у телеграмі повідомляє начальник ОВАДо підприємців Волині знову надходять листи аферистів від його імені, як начальника Волинської ОВА, з проханням перерахувати благодійні кошти на рахунки фондів з метою допомоги ЗСУ. Натомість шахраї обіцяють «право на отримання податкової пільги».«Наголошую, що при отриманні таких звернень чи телефонних дзвінків – відразу повідомляйте правоохоронні органи», - заявив Погуляйко.Жоден із представників Волинської облдержадміністрації не надсилає подібних листів.