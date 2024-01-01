Шахраї від імені Погуляйка видурюють гроші у бізнесу
Сьогодні, 17:44
На Волині активізували свою діяльність шахраї, що просять гроші у підприємців від імені Волинської ОВА.
Про це у телеграмі повідомляє начальник ОВА Юрій Погуляйко.
До підприємців Волині знову надходять листи аферистів від його імені, як начальника Волинської ОВА, з проханням перерахувати благодійні кошти на рахунки фондів з метою допомоги ЗСУ. Натомість шахраї обіцяють «право на отримання податкової пільги».
«Наголошую, що при отриманні таких звернень чи телефонних дзвінків – відразу повідомляйте правоохоронні органи», - заявив Погуляйко.
Жоден із представників Волинської облдержадміністрації не надсилає подібних листів.
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Про це у телеграмі повідомляє начальник ОВА Юрій Погуляйко.
До підприємців Волині знову надходять листи аферистів від його імені, як начальника Волинської ОВА, з проханням перерахувати благодійні кошти на рахунки фондів з метою допомоги ЗСУ. Натомість шахраї обіцяють «право на отримання податкової пільги».
«Наголошую, що при отриманні таких звернень чи телефонних дзвінків – відразу повідомляйте правоохоронні органи», - заявив Погуляйко.
Жоден із представників Волинської облдержадміністрації не надсилає подібних листів.
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