СБУ: колишній міністр освіти отримав 15 років тюрми

За матеріалами СБУ двоє топпосадовців часів Віктора Януковича отримали тюремні терміни.Про це інформує СБУ в телеграмі.Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років тюремного ув’язнення заочно отримав ексміністр освіти та наукиі 12 років заочно - колишній очільник Державної реєстраційної службиТакож у засуджених конфісковано їхнє майно на понад 200 млн грн.Обидва зловмисники переховуються на території рф і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти нашої держави.Вониз кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсбЗа його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення рф.Також за вказівкою агресора він консультував гауляйтерівз питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.Ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам «методичної» допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими «стандартами».За співпрацю з окупантами ексміністра призначили «радником» Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії «єдина росія».Як встановило розслідування, Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України.Також він допомагав загарбникам створювати окупаційні органи рф, зокрема формувати «штат» однодумців.Згодом він став «сенатором рф від Запорізької області» та переїхав до москви.Крім того обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств.На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:▪️⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪️⁠ ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);▪️⁠ ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. Зловмисників буде знайдено і покарано.Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.