Ексміністр освіти Дмитро Табачник співпрацював з фсб росії, – СБУ

Кадирова.



Про це



Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.



Встановлено, що він перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Олегом Козловим.



Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.



За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.



Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.



Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф.

Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.



Для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.



Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «єдина росія».



Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.



Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.



На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);



▪️ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).



Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила колишнього міністра освіти часів януковича на співпраці з фсб та соратникомПро це повідомили у пресслужбі СБУ.Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки, який підозрюється у державній зраді.Встановлено, що він перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсбПісля початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф.Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.Для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «єдина росія».Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.Спільно з– так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);▪️ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.

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