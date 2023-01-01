Ексміністр освіти Дмитро Табачник співпрацював з фсб росії, – СБУ
Сьогодні, 12:40
СБУ викрила колишнього міністра освіти часів януковича на співпраці з фсб та соратником Кадирова.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.
Встановлено, що він перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Олегом Козловим.
Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.
За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.
Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.
Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф.
Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.
Для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «єдина росія».
Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.
Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.
На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
▪️ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.
Встановлено, що він перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Олегом Козловим.
Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.
За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.
Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.
Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф.
Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.
Для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «єдина росія».
Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.
Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.
На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
▪️ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.
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Сьогодні, 12:40
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