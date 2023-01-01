Ексміністр освіти Дмитро Табачник співпрацював з фсб росії, – СБУ

Ексміністр освіти Дмитро Табачник співпрацював з фсб росії, – СБУ
СБУ викрила колишнього міністра освіти часів януковича на співпраці з фсб та соратником Кадирова.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Встановлено, що він перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Олегом Козловим.

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.

Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф.
Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.

Для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «єдина росія».

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪️ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки волинських шахтарів мобілізували у ЗСУ
Сьогодні, 12:55
Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич
Сьогодні, 12:42
Ексміністр освіти Дмитро Табачник співпрацював з фсб росії, – СБУ
Сьогодні, 12:40
Волинський та рівненський театри відновили співпрацю після двадцяти років перерви
Сьогодні, 12:25
На Волині чоловік викрав автівку, яка була припаркована біля гаража
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич
Сьогодні, 12:42
Україна отримає американські танки Abrams восени, – голова Пентагону Україна отримає американські танки Abrams восени, – голова Пентагону
Сьогодні, 09:55
Українські захисники знищили за добу 750 окупантів Українські захисники знищили за добу 750 окупантів
Сьогодні, 09:15
Білорусь продовжує надавати свою територію для підготовки російських вояк, яких потім відправляють на війну в Україну, – Генштаб Білорусь продовжує надавати свою територію для підготовки російських вояк, яких потім відправляють на війну в Україну, – Генштаб
Сьогодні, 08:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки волинських шахтарів мобілізували у ЗСУ
Сьогодні, 12:55
 0
Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич
Сьогодні, 12:42
 0
Ексміністр освіти Дмитро Табачник співпрацював з фсб росії, – СБУ
Сьогодні, 12:40
 0
Волинський та рівненський театри відновили співпрацю після двадцяти років перерви
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині чоловік викрав автівку, яка була припаркована біля гаража
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8