Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич

Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич
Зупинилося серце 32-річного захисника з Любешівської громади Олександра Бишевича.

Про це повідомив голова громади Олег Кух.

3 травня 2023 року помер Бишевич Олександр Васильович, 1990 року народження, житель села Люб’язь.

Олександр був призваний по загальній мобілізації у листопаді 2022 року.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
Вічна пам’ять, честь і шана Захиснику України!", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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