Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич

Олександра Бишевича.



Про це Олег Кух.



3 травня 2023 року помер Бишевич Олександр Васильович, 1990 року народження, житель села Люб’язь.



Олександр був призваний по загальній мобілізації у листопаді 2022 року.



"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

Вічна пам’ять, честь і шана Захиснику України!", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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