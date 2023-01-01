Помер 32-річний Герой з Волині Олександр Бишевич
Сьогодні, 12:42
Зупинилося серце 32-річного захисника з Любешівської громади Олександра Бишевича.
Про це повідомив голова громади Олег Кух.
3 травня 2023 року помер Бишевич Олександр Васильович, 1990 року народження, житель села Люб’язь.
Олександр був призваний по загальній мобілізації у листопаді 2022 року.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
Вічна пам’ять, честь і шана Захиснику України!", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова громади Олег Кух.
3 травня 2023 року помер Бишевич Олександр Васильович, 1990 року народження, житель села Люб’язь.
Олександр був призваний по загальній мобілізації у листопаді 2022 року.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
Вічна пам’ять, честь і шана Захиснику України!", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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