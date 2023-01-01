На Харківщині обірвалося життя Героя з Волині Тараса Михно

Тараса Михно.



Про це повідомили у Боратинській громаді.



"З сумом повідомляємо, що Боратинська громада втратила ще одного земляка. 10 травня у місті Куп’янськ Харківської області обірвалося життя мешканця села Оздів Михно Тараса Валерійовича 1991 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про церемонію прощання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині обірвалося життя мешканця села ОздівПро це повідомили у Боратинській громаді."З сумом повідомляємо, що Боратинська громада втратила ще одного земляка. 10 травня у місті Куп’янськ Харківської області обірвалося життя мешканця села Оздів Михно Тараса Валерійовича 1991 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про церемонію прощання буде повідомлено додатково.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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