На Харківщині обірвалося життя Героя з Волині Тараса Михно
Сьогодні, 13:08
На Харківщині обірвалося життя мешканця села Оздів Тараса Михно.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
"З сумом повідомляємо, що Боратинська громада втратила ще одного земляка. 10 травня у місті Куп’янськ Харківської області обірвалося життя мешканця села Оздів Михно Тараса Валерійовича 1991 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про церемонію прощання буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
"З сумом повідомляємо, що Боратинська громада втратила ще одного земляка. 10 травня у місті Куп’янськ Харківської області обірвалося життя мешканця села Оздів Михно Тараса Валерійовича 1991 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про церемонію прощання буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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