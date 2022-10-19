В «Устилузі» запрацювала електронна черга для вантажівок вагою понад 7,5 тонн





Про це повідомили на Волинській митниці.



"Учора, 11 травня, на митному посту "Устилуг" завершили оформлення порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн, які виїжджали з України в порядку живої черги. Надалі формування черги для в'їзду в зону митного контролю для цієї категорії вантажівок відбувається із застосуванням цифрових технологій, за попереднім записом в електронній черзі перетину кордону (єЧерга)", йдеться в повідомленні.



Наразі у ній уже зареєструвалося більше тисячі ваговозів, які мають намір виїхати з України порожніми. Орієнтовний час очікування на під'їзд до пункту пропуску "Устилуг - Зосін" становить близько 7 діб.



Наголошується, що легкові або вантажні транспортні засоби масою до 7,5 тонн і надалі будуть прямувати через "Устилуг" у порядку живої черги, оскільки електронна призначена виключно для вантажівок масою понад 7,5 тонн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В "Устилузі" запрацювала електронна черга для вантажівок вагою понад 7,5 тонн.Про це повідомили на Волинській митниці."Учора, 11 травня, на митному посту "Устилуг" завершили оформлення порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн, які виїжджали з України в порядку живої черги. Надалі формування черги для в'їзду в зону митного контролю для цієї категорії вантажівок відбувається із застосуванням цифрових технологій, за попереднім записом в електронній черзі перетину кордону (єЧерга)", йдеться в повідомленні.Наразі у ній уже зареєструвалося більше тисячі ваговозів, які мають намір виїхати з України порожніми. Орієнтовний час очікування на під'їзд до пункту пропуску "Устилуг - Зосін" становить близько 7 діб.Наголошується, що легкові або вантажні транспортні засоби масою до 7,5 тонн і надалі будуть прямувати через "Устилуг" у порядку живої черги, оскільки електронна призначена виключно для вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію