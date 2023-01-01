«До зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька», – Данілов

Олексій Данілов не відкинув, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому військові дії будуть продовжуватися доти, доки ЗСУ не звільнять усі захоплені рф території, а контрнаступів при цьому може бути кілька.



Про це повідомляє



"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він, коментуючи тезу журналіста про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку.



При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не одне, а кілька контрнаступів.



"У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно", - зазначив він.



Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ ретельно готуються до

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОне відкинув, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому військові дії будуть продовжуватися доти, доки ЗСУ не звільнять усі захоплені рф території, а контрнаступів при цьому може бути кілька.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Report."До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він, коментуючи тезу журналіста про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку.При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не одне, а кілька контрнаступів."У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно", - зазначив він.Раніше прем'єр-міністр Українизаявив, що ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

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