«До зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька», – Данілов

«До зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька», – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов не відкинув, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому військові дії будуть продовжуватися доти, доки ЗСУ не звільнять усі захоплені рф території, а контрнаступів при цьому може бути кілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Report.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він, коментуючи тезу журналіста про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку.

При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не одне, а кілька контрнаступів.

"У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

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Теги: Росія, Україна, війна, контрнаступ
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