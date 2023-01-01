Скільки волинських шахтарів мобілізували у ЗСУ

Скільки волинських шахтарів мобілізували у ЗСУ
Через війну на підземних підприємствах Нововолинська виник брак кадрів.

Про це повідомляє Волинь.

За словами генерального директора ДП «Волиньвугілля» Миколи Шикера, через складні бюрократичні процедури не вдалося забронювати усіх необхідних працівників.

Він наголосив, нині мобілізовано в ЗСУ 79 людей, 67 з яких поповнили лави захисників ще до 1 серпня минулого року. А останнім часом до війська пішло лише 12 чоловік, троє з яких – добровольці.

Керівник ДП «Волиньвугілля» додає, що зараз вкрай потрібні на шахту спеціалісти: 230 ГРОВів, 70 прохідників, 58 слюсарів підземних, 40 підземних гірників, 30 майстрів-вибухівників.


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Теги: ДП «Волиньвугілля», мобілізація
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