Волинський та рівненський театри відновили співпрацю після двадцяти років перерви

Два українські театри – волинський та рівненський – відновили співпрацю майже через двадцять років перерви.Про це пишуть на сторінці Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.У травні відбулися гастролі волинського драмтеатру у Рівному, натомість у переддень події актори рівненського – побували у Луцьку.Очільники театральних закладів обох областейтарадісно привітали присутніх з поновленням співпраці.Відтак, 10 травня на сцені театру у Луцьку рівняни показали ірландську комедію «Каліка з острова Інішмаан». Уже наступного дня волинські лицедії виступали із комедією «Коханий нелюб».«Глядацькі зали були переповнені охочими відвідати таке довгоочікуване дійство. Насамкінець поціновувачі театрального мистецтва гучно аплодували, у залі лунало «Браво!». Потому глядачі обмінювалися думками щодо обох вистав, бо акторська майстерність артистів театру та їхніх режисерів (Володимир Петрів та) не змогла залишити нікого байдужим. Тож, затяті театрали сподіваються на постійні обміни гастролями поміж сусідніми областями і дякують за гостинність», – ідеться у повідомленні.