ЗСУ в Бахмуті знищили групу ворожих штурмовиків. ВІДЕО





Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковника Олександр Сирський, а також оприлюднив відео.



«Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена. Слава героям України!» - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Бахмуті артилеристи ЗСУ знищили двома влучними пострілами штурмову групу росіян.Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковника, а також оприлюднив відео.«Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена. Слава героям України!» - написав він.

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