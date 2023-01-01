ЗСУ в Бахмуті знищили групу ворожих штурмовиків. ВІДЕО

ЗСУ в Бахмуті знищили групу ворожих штурмовиків. ВІДЕО
В Бахмуті артилеристи ЗСУ знищили двома влучними пострілами штурмову групу росіян.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковника Олександр Сирський, а також оприлюднив відео.

«Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена. Слава героям України!» - написав він.


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Теги: Бахмут, війна
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