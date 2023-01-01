На кордоні з росією кілометрові черги: окупанти масово втікають з України

На кордоні з росією кілометрові черги: окупанти масово втікають з України
Через повідомлення про підготовку українського контрнаступу окупанти та колаборанти терміново «евакуюються» з тимчасово захоплених українських територій.

Так, з окупованої території Донеччини до росії почали масово тікати представники окупаційної влади та колаборанти. Через це на українському-російському кордоні утворилися довжелезні черги.

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив у телеграмі фото, де зафіксовано автомобільну чергу на кордоні.

«Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донеччини (не тільки) на українсько-російському кордоні біля Новоазовська», – прокоментував він.

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Теги: кордон, окупанти, контрнаступ
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