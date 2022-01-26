На Волині чоловік викрав автівку, яка була припаркована біля гаража
Сьогодні, 12:20
На Любешівщині поліцейські оперативно викрили волинянина у незаконному заволодінні автомобілем.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 травня, до поліції звернувся 64-річний житель селища Любешів. Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль Volksvagen T 4, який знаходився поблизу гаража за місцем проживання. Транспортний засіб був відчинений.
Отримавши орієнтування, співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали автівку. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик.
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 45-річний місцевий житель.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 травня, до поліції звернувся 64-річний житель селища Любешів. Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль Volksvagen T 4, який знаходився поблизу гаража за місцем проживання. Транспортний засіб був відчинений.
Отримавши орієнтування, співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали автівку. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик.
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 45-річний місцевий житель.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох до п’яти років позбавлення волі.
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