На Волині чоловік викрав автівку, яка була припаркована біля гаража

На Любешівщині поліцейські оперативно викрили волинянина у незаконному заволодінні автомобілем.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 11 травня, до поліції звернувся 64-річний житель селища Любешів. Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль Volksvagen T 4, який знаходився поблизу гаража за місцем проживання. Транспортний засіб був відчинений.Отримавши орієнтування, співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали автівку. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик.У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 45-річний місцевий житель.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Правопорушнику загрожує, зокрема, до трьох до п’яти років позбавлення волі.