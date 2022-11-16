На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: травмувалися двоє людей

На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: травмувалися двоє людей
У Луцькому районі сталася дорожньо-траспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, у Луцькому районі між селами Мерва та Кутрів 65-річний мотоцикліст, повертаючи ліворуч, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся із автомобілем ГАЗ.

Внаслідок цього водій двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. Також травмувалася пасажирка вантажівки, після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Цього ж дня у селі Гораймівка 14-річний водій мотоцикла не впорався керуванням, наїхав на бордюрний камінь та впав. Підлітка госпіталізували до відділення реанімації.

В рамках досудових розслідувань слідчі з’ясують усі обставини ДТП.

За фактами ДТП у Луцькому районі відкрито кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: травмувалися двоє людей

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст, вантажівка
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