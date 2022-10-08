У Луцьку – ДТП за участю таксі





Про це повідомляє

Один з автомобілів – машина служби таксі.



Як повідомили очевидці події, у ДТП ніхто не постраждав.



Транспортні засоби отримали ушкодження.

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Один з автомобілів – машина служби таксі.Як повідомили очевидці події, у ДТП ніхто не постраждав.Транспортні засоби отримали ушкодження.

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