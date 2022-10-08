У Луцьку – ДТП за участю таксі
Сьогодні, 11:15
12 травня у Луцьку, неподалік Музею історії Луцького братства, що у Старому місті, зіткнулися «Вольво» та «Шкода».
Про це повідомляє Волинь.
Один з автомобілів – машина служби таксі.
Як повідомили очевидці події, у ДТП ніхто не постраждав.
Транспортні засоби отримали ушкодження.
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Про це повідомляє Волинь.
Один з автомобілів – машина служби таксі.
Як повідомили очевидці події, у ДТП ніхто не постраждав.
Транспортні засоби отримали ушкодження.
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