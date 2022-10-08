У Луцьку – ДТП за участю таксі

У Луцьку – ДТП за участю таксі
12 травня у Луцьку, неподалік Музею історії Луцького братства, що у Старому місті, зіткнулися «Вольво» та «Шкода».

Про це повідомляє Волинь.

Один з автомобілів – машина служби таксі.

Як повідомили очевидці події, у ДТП ніхто не постраждав.

Транспортні засоби отримали ушкодження.

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Теги: ДТП, таксі
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