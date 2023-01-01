У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО





Про це розповіла Валентина Савич.



З її слів, у Луцькому районі "пошта на колесах" обслуговує 165 сіл, де проживають більше як 75 тисяч людей. З точки базування пересувних відділень у Луцьку щодня вирушають на маршрути 17 екіпажів.



11 травня пересувне відділення пошти у складі листоноші, водія та керівника приїхали в село Радомишль, де живе понад 600 людей. Селянам привезли посилки, кореспонденцію, газети, платіжки за комуналку, пенсію і товари широкого вжитку, – розповіла цього начальниця пересувного відділення Лариса Казнадзей.



Упродовж тижня "пошта на колесах" обслуговує 10 сіл: двічі їздять у Лаврів, Радомишль і Промінь, інші села Луцького району – по одному виїзду.



"Коли немає пенсі і платежів, трошки менше людей. Коли з четвертого числа починаємо платити пенсії – люди ідуть. Особливо масово починається з 10-го по 25-те: дуже багато платежів", – говорить Лариса Казнадзей.



Прийшла до відділення цього дня місцева жителька Галина Легнер, аби забрати пенсію, поповнити телефонний рахунок, купити папір, ковбасу та різне насіння.



"Нам краще, що є така можливість. От я не можу іти і до мене вони приїжджають і принесуть усе. А тоді треба було іти самому. Не тільки я одна так, багато людей. Повага нашого села до них дуже добра", – каже пенсіонерка.



Листоноша Іванна Руда розвозить кореспонденцію вулицями села. "Сумка важить кілограм п'ять-шість, залежно від кореспонденції. Тут кореспонденція, листи рекомендовані, квитанції, платіжки", – зазначила працівниця.



Як зазначила Валентина Савич, на роботу пересувних відділень повномасштабне вторгнення не вплинуло. "Пересилання поштових переказів, приймання усіх видів платежів, виплата пенсій, субсидій, соцвиплат, приймання і видача поштових відправлень по Україні та за кордон", – сказала Валентина Савич.













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