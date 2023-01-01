У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО

У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО
На Волині працюють 146 стаціонарних відділень поштового зв'язку "Укрпошти" та 106 пересувних.

Про це розповіла Суспільному кураторка точки базування пересувних відділень Валентина Савич.

З її слів, у Луцькому районі "пошта на колесах" обслуговує 165 сіл, де проживають більше як 75 тисяч людей. З точки базування пересувних відділень у Луцьку щодня вирушають на маршрути 17 екіпажів.

11 травня пересувне відділення пошти у складі листоноші, водія та керівника приїхали в село Радомишль, де живе понад 600 людей. Селянам привезли посилки, кореспонденцію, газети, платіжки за комуналку, пенсію і товари широкого вжитку, – розповіла цього начальниця пересувного відділення Лариса Казнадзей.

Упродовж тижня "пошта на колесах" обслуговує 10 сіл: двічі їздять у Лаврів, Радомишль і Промінь, інші села Луцького району – по одному виїзду.

"Коли немає пенсі і платежів, трошки менше людей. Коли з четвертого числа починаємо платити пенсії – люди ідуть. Особливо масово починається з 10-го по 25-те: дуже багато платежів", – говорить Лариса Казнадзей.

Прийшла до відділення цього дня місцева жителька Галина Легнер, аби забрати пенсію, поповнити телефонний рахунок, купити папір, ковбасу та різне насіння.

"Нам краще, що є така можливість. От я не можу іти і до мене вони приїжджають і принесуть усе. А тоді треба було іти самому. Не тільки я одна так, багато людей. Повага нашого села до них дуже добра", – каже пенсіонерка.

Листоноша Іванна Руда розвозить кореспонденцію вулицями села. "Сумка важить кілограм п'ять-шість, залежно від кореспонденції. Тут кореспонденція, листи рекомендовані, квитанції, платіжки", – зазначила працівниця.

Як зазначила Валентина Савич, на роботу пересувних відділень повномасштабне вторгнення не вплинуло. "Пересилання поштових переказів, приймання усіх видів платежів, виплата пенсій, субсидій, соцвиплат, приймання і видача поштових відправлень по Україні та за кордон", – сказала Валентина Савич.

У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО


У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО


У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО

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Теги: «пошта на колесах», пенсія
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