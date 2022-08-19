На Волині прокурори вимагають конфіскувати 17 земельних ділянок у громадян росії
Сьогодні, 10:20
На Волині прокурори наполягають на конфіскації земельних ділянок вартістю понад 2 млн грн у громадян російської федерації.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Володимирська окружна прокуратура звернулася до суду із чотирма позовами в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби конфіскувати у власність держави 17 земельних ділянок вартістю на понад 2 млн грн, які належать на праві приватної власності громадянам російської федерації.
Прокурори встановили, що четверо громадян держави-агресора, успадкувавши земельні ділянки, які знаходяться на території Володимирського району, не відчужили їх протягом року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України.
Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації – наполягатимуть прокурори у суді.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Володимирська окружна прокуратура звернулася до суду із чотирма позовами в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби конфіскувати у власність держави 17 земельних ділянок вартістю на понад 2 млн грн, які належать на праві приватної власності громадянам російської федерації.
Прокурори встановили, що четверо громадян держави-агресора, успадкувавши земельні ділянки, які знаходяться на території Володимирського району, не відчужили їх протягом року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України.
Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації – наполягатимуть прокурори у суді.
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