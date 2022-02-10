Стрілянина на Драгоманова: затримали 34-річного чоловіка, який під час сварки поранив у ногу лучанина
Сьогодні, 10:06
Поліція з’ясовує обставини поранення чоловіка у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисника затримали, постраждалий у лікарні.
Інцидент трапився учора ввечері, 11 травня, по вулиці Драгоманова. Під час сварки, 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу.
Постраждалого госпіталізували у відділення травматології.
Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
З місця події правоохоронці вилучили зброю та 119 набоїв до неї.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисника затримали, постраждалий у лікарні.
Інцидент трапився учора ввечері, 11 травня, по вулиці Драгоманова. Під час сварки, 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу.
Постраждалого госпіталізували у відділення травматології.
Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
З місця події правоохоронці вилучили зброю та 119 набоїв до неї.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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