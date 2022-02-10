Стрілянина на Драгоманова: затримали 34-річного чоловіка, який під час сварки поранив у ногу лучанина

Стрілянина на Драгоманова: затримали 34-річного чоловіка, який під час сварки поранив у ногу лучанина
Поліція з’ясовує обставини поранення чоловіка у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисника затримали, постраждалий у лікарні.

Інцидент трапився учора ввечері, 11 травня, по вулиці Драгоманова. Під час сварки, 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу.

Постраждалого госпіталізували у відділення травматології.

Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події правоохоронці вилучили зброю та 119 набоїв до неї.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.

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Теги: Луцьк, стрілянина, поліція
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