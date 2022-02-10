Стрілянина на Драгоманова: затримали 34-річного чоловіка, який під час сварки поранив у ногу лучанина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зловмисника затримали, постраждалий у лікарні.



Інцидент трапився учора ввечері, 11 травня, по вулиці Драгоманова. Під час сварки, 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу.



Постраждалого госпіталізували у відділення травматології.



Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



З місця події правоохоронці вилучили зброю та 119 набоїв до неї.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція з’ясовує обставини поранення чоловіка у Луцьку Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисника затримали, постраждалий у лікарні.Інцидент трапився учора ввечері, 11 травня, по вулиці Драгоманова. Під час сварки, 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу.Постраждалого госпіталізували у відділення травматології.Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.З місця події правоохоронці вилучили зброю та 119 набоїв до неї.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.

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