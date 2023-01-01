На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО

На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі на відкритій місцевості.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

11 травня наприкінці дня рятувальники Луцького й Ковельського району двічі виїжджали на гасіння пожеж сухої трави на відкритій місцевості. У Ковелі на вулиці Володимира Кияна горіла суха трава й чагарник на площі 0,8 га. Горіння ліквідували рятувальники 19 ДПРЧ м. Ковеля. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

У селі Зміїнець Луцького району горіла суха трава на присадибній ділянці. Пожежу, що охопила територію 0,2 га, приборкали рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька. За попередніми даними, горіння спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладу (кутова шліфуальна машина). На особу, причетну до виникнення пожежі, складено протокол про адміністративне правопорушення.
На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа, електроприлад
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