На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі на відкритій місцевості.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
11 травня наприкінці дня рятувальники Луцького й Ковельського району двічі виїжджали на гасіння пожеж сухої трави на відкритій місцевості. У Ковелі на вулиці Володимира Кияна горіла суха трава й чагарник на площі 0,8 га. Горіння ліквідували рятувальники 19 ДПРЧ м. Ковеля. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У селі Зміїнець Луцького району горіла суха трава на присадибній ділянці. Пожежу, що охопила територію 0,2 га, приборкали рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька. За попередніми даними, горіння спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладу (кутова шліфуальна машина). На особу, причетну до виникнення пожежі, складено протокол про адміністративне правопорушення.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
11 травня наприкінці дня рятувальники Луцького й Ковельського району двічі виїжджали на гасіння пожеж сухої трави на відкритій місцевості. У Ковелі на вулиці Володимира Кияна горіла суха трава й чагарник на площі 0,8 га. Горіння ліквідували рятувальники 19 ДПРЧ м. Ковеля. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У селі Зміїнець Луцького району горіла суха трава на присадибній ділянці. Пожежу, що охопила територію 0,2 га, приборкали рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька. За попередніми даними, горіння спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладу (кутова шліфуальна машина). На особу, причетну до виникнення пожежі, складено протокол про адміністративне правопорушення.
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