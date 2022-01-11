На Волині рятувальники допомогли трьом літнім людям, які опинилися зачиненими в квартирах
Сьогодні, 09:27
Минулої доби волинські рятувальники тричі виїжджали на допомогу літнім людям.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Луцьку, Ковелі й Нововолинську рятувальники виїжджали на аварійне відкривання дверей у помешкання, де перебували літні люди.
Зокрема у Ковелі рятувальники 19 ДПРЧ відчинили двері й надали медикам доступ до квартири, де перебувала літня жінка. Вона задихалася й потребувала невідкладної допомоги.
У Луцьку рятувальники працювали на проспекті Грушевського, а в Нововолинську на вулиці Винниченка.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Луцьку, Ковелі й Нововолинську рятувальники виїжджали на аварійне відкривання дверей у помешкання, де перебували літні люди.
Зокрема у Ковелі рятувальники 19 ДПРЧ відчинили двері й надали медикам доступ до квартири, де перебувала літня жінка. Вона задихалася й потребувала невідкладної допомоги.
У Луцьку рятувальники працювали на проспекті Грушевського, а в Нововолинську на вулиці Винниченка.
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