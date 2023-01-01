Курс валют у Луцьку 12 травня
Сьогодні, 09:06
12 травня готівковий курс долара становить 37.62, продають його за 37.78.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.16, а продають за – 41.38.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.10
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.16, а продають за – 41.38.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.10
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