Курс валют у Луцьку 12 травня

Курс валют у Луцьку 12 травня
12 травня готівковий курс долара становить 37.62, продають його за 37.78.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.16, а продають за – 41.38.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.10

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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