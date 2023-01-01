На Волині зробили одну з найскладніших і рідкісну операцію воїну-добровольцю і врятували ногу. ВІДЕО





Про це повідомляє



Рік тому Володимир пішов на фронт добровольцем, отримав дві контузії. Першу на шахті «Бутівка» 27 липня. А другу 2 січня.



«Стояв на СП-шці, о 3-ій ночі, в районі Красногорівки, прилетіла міна ця раптова. Я не чув ні входу, ні виходу. Мабуть, щось прив’язали», - пригадує військовослужбовець Володимир.



Спершу воїн знепритомнів, а згодом зрозумів: ще й надколінник розтрощений.



«Просто боліло, ніхто туди не ліз, я не думав, що настільки серйозно. Це вже коли на місце прийшов, я побачив, що в мене надколінник розбитий», - додає захисник України.



Як з'ясувалося згодом, рана сягала майже половини ноги, колінний суглоб було видно неозброєним оком. Лікарі діагностували в пацієнта некроз передньої поверхні суглоба з некрозом надколінника.



Відтак, медики обласної лікарні Волині взялися рятувати ногу військового.



«Щоби закрити раневий дефект, проведемо пластику медіальним литковим м’язом, який зверху накриємо вільною автошкірою», - пояснює керівник напряму «Хірургія кисті» Волинської обласної клінічної лікарні» Микола Пемпко.



Травма в чоловіка повторна, першу мав чверть століття тому. Під час оперативного втручання м’язом із гомілки перекрили глибоку рану на коліні. Це одна з найскладніших, найменш поширених і недавно запроваджених операцій у Волинській обласній клінічній лікарні.



Уже наступного ранку Володимир сам розповідав про операцію. Каже почувається краще. Тепер потрібно 3-6 місяців, щоби рана на суглобі повністю загоїлася, після чого пацієнту встановлюватимуть надколінний протез. А потім хворого чекає ще кілька місяців реабілітації.



«Думаю, поправлюся. Повернуся, ще допоможу товаришам», - підсумовує військовослужбовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній клінічній лікарні прооперували воїна, якому розтрощило надколінник. Попереду у чоловіка тривалий час реабілітації, після чого захисник планує повернутися на фронт, щоб допомагати своїм побратимам.Про це повідомляє ВСН , посилаючись на сюжет 12 каналу Рік томупішов на фронт добровольцем, отримав дві контузії. Першу на шахті «Бутівка» 27 липня. А другу 2 січня.«Стояв на СП-шці, о 3-ій ночі, в районі Красногорівки, прилетіла міна ця раптова. Я не чув ні входу, ні виходу. Мабуть, щось прив’язали», - пригадує військовослужбовець Володимир.Спершу воїн знепритомнів, а згодом зрозумів: ще й надколінник розтрощений.«Просто боліло, ніхто туди не ліз, я не думав, що настільки серйозно. Це вже коли на місце прийшов, я побачив, що в мене надколінник розбитий», - додає захисник України.Як з'ясувалося згодом, рана сягала майже половини ноги, колінний суглоб було видно неозброєним оком. Лікарі діагностували в пацієнта некроз передньої поверхні суглоба з некрозом надколінника.Відтак, медики обласної лікарні Волині взялися рятувати ногу військового.«Щоби закрити раневий дефект, проведемо пластику медіальним литковим м’язом, який зверху накриємо вільною автошкірою», - пояснює керівник напряму «Хірургія кисті» Волинської обласної клінічної лікарні» Микола Пемпко.Травма в чоловіка повторна, першу мав чверть століття тому. Під час оперативного втручання м’язом із гомілки перекрили глибоку рану на коліні. Це одна з найскладніших, найменш поширених і недавно запроваджених операцій у Волинській обласній клінічній лікарні.Уже наступного ранку Володимир сам розповідав про операцію. Каже почувається краще. Тепер потрібно 3-6 місяців, щоби рана на суглобі повністю загоїлася, після чого пацієнту встановлюватимуть надколінний протез. А потім хворого чекає ще кілька місяців реабілітації.«Думаю, поправлюся. Повернуся, ще допоможу товаришам», - підсумовує військовослужбовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію