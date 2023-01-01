На Волині зробили одну з найскладніших і рідкісну операцію воїну-добровольцю і врятували ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Волинській обласній клінічній лікарні прооперували воїна, якому розтрощило надколінник. Попереду у чоловіка тривалий час реабілітації, після чого захисник планує повернутися на фронт, щоб допомагати своїм побратимам.
Про це повідомляє ВСН, посилаючись на сюжет 12 каналу.
Рік тому Володимир пішов на фронт добровольцем, отримав дві контузії. Першу на шахті «Бутівка» 27 липня. А другу 2 січня.
«Стояв на СП-шці, о 3-ій ночі, в районі Красногорівки, прилетіла міна ця раптова. Я не чув ні входу, ні виходу. Мабуть, щось прив’язали», - пригадує військовослужбовець Володимир.
Спершу воїн знепритомнів, а згодом зрозумів: ще й надколінник розтрощений.
«Просто боліло, ніхто туди не ліз, я не думав, що настільки серйозно. Це вже коли на місце прийшов, я побачив, що в мене надколінник розбитий», - додає захисник України.
Як з'ясувалося згодом, рана сягала майже половини ноги, колінний суглоб було видно неозброєним оком. Лікарі діагностували в пацієнта некроз передньої поверхні суглоба з некрозом надколінника.
Відтак, медики обласної лікарні Волині взялися рятувати ногу військового.
«Щоби закрити раневий дефект, проведемо пластику медіальним литковим м’язом, який зверху накриємо вільною автошкірою», - пояснює керівник напряму «Хірургія кисті» Волинської обласної клінічної лікарні» Микола Пемпко.
Травма в чоловіка повторна, першу мав чверть століття тому. Під час оперативного втручання м’язом із гомілки перекрили глибоку рану на коліні. Це одна з найскладніших, найменш поширених і недавно запроваджених операцій у Волинській обласній клінічній лікарні.
Уже наступного ранку Володимир сам розповідав про операцію. Каже почувається краще. Тепер потрібно 3-6 місяців, щоби рана на суглобі повністю загоїлася, після чого пацієнту встановлюватимуть надколінний протез. А потім хворого чекає ще кілька місяців реабілітації.
«Думаю, поправлюся. Повернуся, ще допоможу товаришам», - підсумовує військовослужбовець.
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Про це повідомляє ВСН, посилаючись на сюжет 12 каналу.
Рік тому Володимир пішов на фронт добровольцем, отримав дві контузії. Першу на шахті «Бутівка» 27 липня. А другу 2 січня.
«Стояв на СП-шці, о 3-ій ночі, в районі Красногорівки, прилетіла міна ця раптова. Я не чув ні входу, ні виходу. Мабуть, щось прив’язали», - пригадує військовослужбовець Володимир.
Спершу воїн знепритомнів, а згодом зрозумів: ще й надколінник розтрощений.
«Просто боліло, ніхто туди не ліз, я не думав, що настільки серйозно. Це вже коли на місце прийшов, я побачив, що в мене надколінник розбитий», - додає захисник України.
Як з'ясувалося згодом, рана сягала майже половини ноги, колінний суглоб було видно неозброєним оком. Лікарі діагностували в пацієнта некроз передньої поверхні суглоба з некрозом надколінника.
Відтак, медики обласної лікарні Волині взялися рятувати ногу військового.
«Щоби закрити раневий дефект, проведемо пластику медіальним литковим м’язом, який зверху накриємо вільною автошкірою», - пояснює керівник напряму «Хірургія кисті» Волинської обласної клінічної лікарні» Микола Пемпко.
Травма в чоловіка повторна, першу мав чверть століття тому. Під час оперативного втручання м’язом із гомілки перекрили глибоку рану на коліні. Це одна з найскладніших, найменш поширених і недавно запроваджених операцій у Волинській обласній клінічній лікарні.
Уже наступного ранку Володимир сам розповідав про операцію. Каже почувається краще. Тепер потрібно 3-6 місяців, щоби рана на суглобі повністю загоїлася, після чого пацієнту встановлюватимуть надколінний протез. А потім хворого чекає ще кілька місяців реабілітації.
«Думаю, поправлюся. Повернуся, ще допоможу товаришам», - підсумовує військовослужбовець.
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