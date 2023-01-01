Громада з Волині найкраще в Україні працює під час війни

Громада з Волині найкраще в Україні працює під час війни
Нововолинська громада отримала найвищу відзнаку в Україні за організацію роботи під час війни.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Нагороду для міського голови вручив голова Асоціації міст України Віталій Кличко. Нововолинська громада отримала гран-прі у номінації «Краща історія незламності та співдії у громаді під час війни».

"Не втомлююся повторювати, що найцінніше для нас - це наші люди. Ця відзнака - черговий доказ, що мешканці Нововолинської громади мають великі й добрі серця", - написав Борис Карпус.

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Теги: Волинь, Асоціація міст України, Нововолинськ
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